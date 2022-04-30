Украинские военные достигли "юбилея". Уничтожили более 1000 танков армии РФ: сводка потерь

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 1000 российских танков, за прошедшие сутки разбито 22 танка и ликвидировано около 200 военных армии РФ. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что вчера армия РФ понесла самые большие потери на Изюмском направлении. С 24 февраля по 30 апреля войска России потеряли в Украине:

личного состава – около 23 200 человек ликвидировано (+200);

танков ‒ 1008 (+22);

боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27);

артиллерийских систем – 436 (+1);

РСЗО – 151 (0);

средств ПВО – 77 (+4);

самолетов – 190 (+1);

вертолетов – 155 (+0);

автомобильной техники – 1701 (+6);

кораблей/катеров – 8 (0);

цистерн с ГСМ – 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);

спецтехники – 32 (+1);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

По данным советника главы ОП Алексея Арестовича, армия РФ перестала давить на Изюмском направлении.

В Генштабе ВСУ заявили, что россияне перебрасывают под Изюм военных с Дальнего Востока, хотят развернуть здесь и под Харьковом системы ПВО.

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Марк Сировой

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