Украинские военные достигли "юбилея". Уничтожили более 1000 танков армии РФ: сводка потерь
Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 1000 российских танков, за прошедшие сутки разбито 22 танка и ликвидировано около 200 военных армии РФ. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Отмечается, что вчера армия РФ понесла самые большие потери на Изюмском направлении. С 24 февраля по 30 апреля войска России потеряли в Украине:
личного состава – около 23 200 человек ликвидировано (+200);
танков ‒ 1008 (+22);
боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27);
артиллерийских систем – 436 (+1);
РСЗО – 151 (0);
средств ПВО – 77 (+4);
самолетов – 190 (+1);
вертолетов – 155 (+0);
автомобильной техники – 1701 (+6);
кораблей/катеров – 8 (0);
цистерн с ГСМ – 76 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
спецтехники – 32 (+1);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
- По данным советника главы ОП Алексея Арестовича, армия РФ перестала давить на Изюмском направлении.
- В Генштабе ВСУ заявили, что россияне перебрасывают под Изюм военных с Дальнего Востока, хотят развернуть здесь и под Харьковом системы ПВО.
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