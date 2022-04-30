Оккупанты "перестали давить" на Изюмском направлении. Арестович не знает, почему

Наступление российских оккупантов на Изюмском направлении затормозилось. Об этом рассказал в программе Фейгин Live советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Вытормозилось российское наступление в районе Изюма, чего оно вытормозилось – два варианта. Первое – они ротируются, второе – они устали и не наступают, и просто пополняются. Но пока не наступают", – отметил Арестович.

Он уточнил, что тактические действия врага есть, но оккупанты "давить перестали".

Он затруднился ответить, посещал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов временно оккупированную территорию юга Харьковской области или нет: "Есть разные версии".

28 апреля советник главы ОП Подоляк предположил, что боевые действия однозначно будут перенесены на территорию России.

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Евгений Пилипенко

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