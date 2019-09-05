Абромавичус назначил расследование по Букину и Укрспецэкспорту

Павел Букин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК Укрспецэкспорт, что фактически выводит его из-под контроля Укроборонпрома. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Абромавичус отметил, что информация об этом была у него еще до назначения.

"На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем концерна. Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства", - заявил гендиректор концерна.

По его словам, проводится внутреннее расследование.