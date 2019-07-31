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Абромавичус рассказал о шансах стать премьер-министром

Абромавичус рассказал о шансах стать премьер-министром - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Анастасия Диденко)
31.07.2019, 18:28

Глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус не видит причин отказываться от поста премьер-министра, если поступит такое предложение

Глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус сказал, что не стал бы преувеличивать свои шансы на пост премьер-министра. Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

LIGA.net проводит опрос: Помоги Зеленскому. Выбери нормальных министров в новое правительство.

В то же время, по словам Амбромавичуса, он не видит причин отказываться, если такое предложение поступит.

Всех возможных кандидатов на премьерское кресло, которые обсуждаются в прессе, Абромавичус назвал достойными, и заявил, что "при назначении любого технократа из этого списка нас ожидает позитивное экономическое развитие".

На вопрос о том, участвует ли он в обсуждении кандидатур на премьерский пост, Абромавичус ответил, что в обсуждении кадровых вопросов практически не участвует, поскольку у него очень важный участок работы, который, по его мнению, "похоронил шансы предыдущего президента на переизбрание".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел встречи с потенциальными кандидатами на пост премьер-министра.

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