Абромавичус рассказал о шансах стать премьер-министром

Айварас Абромавичус (фото - Анастасия Диденко)

Глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус сказал, что не стал бы преувеличивать свои шансы на пост премьер-министра. Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

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В то же время, по словам Амбромавичуса, он не видит причин отказываться, если такое предложение поступит.

Всех возможных кандидатов на премьерское кресло, которые обсуждаются в прессе, Абромавичус назвал достойными, и заявил, что "при назначении любого технократа из этого списка нас ожидает позитивное экономическое развитие".

На вопрос о том, участвует ли он в обсуждении кандидатур на премьерский пост, Абромавичус ответил, что в обсуждении кадровых вопросов практически не участвует, поскольку у него очень важный участок работы, который, по его мнению, "похоронил шансы предыдущего президента на переизбрание".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел встречи с потенциальными кандидатами на пост премьер-министра.

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