Аброськин отреагировал на информацию о своем увольнении

Вячеслав Аброськин (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что пока остается работать на своей должности. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я имел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте", - отметил Аброськин.

Он уточнил, что вчера, 11 сентября, находился в Мариуполе.

"Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн", - отметил Аброськин.