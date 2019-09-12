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Аброськин отреагировал на информацию о своем увольнении

Аброськин отреагировал на информацию о своем увольнении - Фото
Вячеслав Аброськин (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
12.09.2019, 06:16

По словам первого замглавы Нацполиции, "он имел разговор с министром внутренних дел и пока остается на месте"

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что пока остается работать на своей должности. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я имел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте", - отметил Аброськин.

Он уточнил, что вчера, 11 сентября, находился в Мариуполе.

"Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн", - отметил Аброськин.

  • 11 сентября сообщалось, что уволены трое заместителей глав Нацполиции Сергея Князева - Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад.
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увольнение арсен аваков Вячеслав Аброськин
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