Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уволены трое заместителей главы Нацполиции Князева

Уволены трое заместителей главы Нацполиции Князева - Фото
Сергей Князев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 14:36

По словам представителя полиции, они сами подали в отставку

Уволены трое заместителей глав Нацполиции Сергея Князева - Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад. Об этом пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало сказал в комментарии Украинской правде.

По словам представителя полиции, они сами подали в отставку. По какой причине, он не сказал.

На сайтах Нацполиции и МВД эта информация отсутствует. Хотя есть сообщение о новом назначении на место одного из уволенных заместителей Князева.

Тракало также рассказал, что на должность заместителя главы Нацполиции назначен Вадим Троян, а первым заместителем Князева стал Евгений Коваль.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отказался подтвердить корреспонденту LIGA.net увольнение Аброськина, Купранца и Невгада, но сказал при этом, что у него нет оснований не верить "коллеге Ярославу".

30 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, в котором предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.

6 сентября на заседании Кабмина было согласовано решение об увольнении заместителя главы МВД Вадима Трояна.

При этом Арсена Авакова пропрезидентская фракция Слуга народа, несмотря на требования общественности, увольнять отказалась.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что Аваков "временно остается под персональную ответственность президента".

Напишите нам
сергей князев Вячеслав Аброськин Игорь Купранец виталий невгад
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 