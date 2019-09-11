Уволены трое заместителей главы Нацполиции Князева

Сергей Князев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уволены трое заместителей глав Нацполиции Сергея Князева - Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад. Об этом пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало сказал в комментарии Украинской правде.

По словам представителя полиции, они сами подали в отставку. По какой причине, он не сказал.

На сайтах Нацполиции и МВД эта информация отсутствует. Хотя есть сообщение о новом назначении на место одного из уволенных заместителей Князева.

Тракало также рассказал, что на должность заместителя главы Нацполиции назначен Вадим Троян, а первым заместителем Князева стал Евгений Коваль.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отказался подтвердить корреспонденту LIGA.net увольнение Аброськина, Купранца и Невгада, но сказал при этом, что у него нет оснований не верить "коллеге Ярославу".

30 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, в котором предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.

6 сентября на заседании Кабмина было согласовано решение об увольнении заместителя главы МВД Вадима Трояна.

При этом Арсена Авакова пропрезидентская фракция Слуга народа, несмотря на требования общественности, увольнять отказалась.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что Аваков "временно остается под персональную ответственность президента".