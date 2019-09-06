Кабмин уволил заместителя Авакова Вадима Трояна

Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На заседании Кабмина согласовано решение об увольнении семи заместителей министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, согласовано увольнение замминистров социальной политики Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николай Шамбиры.

Также Кабмин дал добро на увольнение заместителя главы МВД Вадима Трояна.

Кроме того согласована отставка замглавы Министерства по делам ветеранов Александра Терещенко и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.

Александр Терещенко назначен заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Троян был активным участником ультраправой организации Патриот Украины. В 2014 году принимал участие в войне на востоке Украины, был заместителем командира полка Азов. C 4 марта 2016 - первый заместитель главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года назначен заместителем министра внутренних дел.

Аваков – единственный министр из Кабмина Владимира Гройсмана, которого пропрезидентская фракция Слуга народа, несмотря на требования общественности, решила не увольнять.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что Аваков "временно остается под персональную ответственность президента".