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Административно-территориальное устройство. Есть текст проекта

Административно-территориальное устройство. Есть текст проекта - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)
31.01.2020, 14:42

В карточке проекта закона Кабмина №2804 значится, что он направлен в профильный комитет парламента и роздан нардепам для ознакомления.

Опубликован текст законопроекта об основах административно-территориального устройства Украины - одного из ключевых для процесса децентрализации. Документ можно почитать в DOC-формате на сайте Верховной Рады.

Законопроектом вводится следующий список административно-территориальных единиц: громады, районы областей, области, АР Крым.

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Документ устанавливает порядок создания и ликвидации административно-территориальных единиц, изменения их границ, отнесения их к категории сел, поселков, городов, переименования населенных пунктов и т.д.

16 января 2020 года президент Зеленский отозвал законопроект о децентрализации на доработку.

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