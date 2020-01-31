Административно-территориальное устройство. Есть текст проекта

Опубликован текст законопроекта об основах административно-территориального устройства Украины - одного из ключевых для процесса децентрализации. Документ можно почитать в DOC-формате на сайте Верховной Рады.
Законопроектом вводится следующий список административно-территориальных единиц: громады, районы областей, области, АР Крым.
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Документ устанавливает порядок создания и ликвидации административно-территориальных единиц, изменения их границ, отнесения их к категории сел, поселков, городов, переименования населенных пунктов и т.д.
16 января 2020 года президент Зеленский отозвал законопроект о децентрализации на доработку.
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