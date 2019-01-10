Адвокат: Бекиров на грани жизни и смерти, он может впасть в кому

Эдем Бекиров (скриншот с видео)

Подконтрольный Кремлю суд в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении апелляции об изменении меры пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который является инвалидом первой группы. Бекиров останется под арестом до 11 февраля. Об этом в Facebook сообщает правозащитная организация Крымская солидарность.

Так называемый прокурор выступил против освобождения Бекирова из СИЗО, "так как нет справок о заключении врача".

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При этом адвокат активиста Ислям Велиляев в ходе судебного заседания заявил, что жизнь Бекирова находится "на грани жизни и смерти".

Он отметил, что все необходимые справки были предоставлены суду первой инстанции, однако он их просто не принял во внимание.

Сам Бекиров заявил, что его самочувствие в СИЗО стало резко ухудшаться, остаток ноги после ампутации требует перевязки, открылись гнойные раны.

Активист отметил, что "обвинительный приговор в отношении него будет равнозначен казни".

Другой адвокат крымского татарина Алексей Ладин сообщил, что врач, который осматривал Бекирова в симферопольской больнице предупредил его родных о том, что активист может впасть в кому.

Сегодня Европейский союз призвал Российскую Федерацию немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных в Керченском проливе украинских моряков.