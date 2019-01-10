Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 15:55

ЕС: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

ЕС: Россия должна немедленно освободить украинских моряков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Евросоюз снова призвал Россию освободить украинских политзаключенных из Крыма и захваченных в Керченском проливе моряков

Реклама
Реклама

Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В ЕС напомнили историю задержания Павла Гриба, которого 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без каких-либо конкретных обвинений.

Реклама

"Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность посещать его, пока он находится в заключении, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - указывает Косьянчич.

Эдем Бекиров, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, также нуждается в ежедневной медицинской помощи, отмечает она.

"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть освобождены немедленно. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - подчеркнула Косьянчич.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, Майя Косьянчич, Азов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 