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Адвокат допустил возможность обмена Сущенко

Адвокат допустил возможность обмена Сущенко - Фото
Роман Сущенко (скриншот видео)
31.07.2019, 06:15

Адвокат вчера побывал в колонии у украинского журналиста

Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд недавних событий внушает некоторый оптимизм относительно возможного обмена украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает Укринформ.

"Побывал в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально... Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен", - отметил Фейгин.

По его словам, нужно, чтобы украинская сторона проявила активность по этому вопросу. "Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть", - сказал Фейгин.

Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере. Планируется, что административная комиссия продлит его пребывания в безопасном месте, начиная с 5 августа на три месяца.

30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

28 декабря 2018 года сообщалось, что семья Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе 2019 года.

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Сущенко Роман марк фейгин обмен
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