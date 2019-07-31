Адвокат допустил возможность обмена Сущенко

Роман Сущенко (скриншот видео)

Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд недавних событий внушает некоторый оптимизм относительно возможного обмена украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает Укринформ.

"Побывал в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально... Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен", - отметил Фейгин.

По его словам, нужно, чтобы украинская сторона проявила активность по этому вопросу. "Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть", - сказал Фейгин.

Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере. Планируется, что административная комиссия продлит его пребывания в безопасном месте, начиная с 5 августа на три месяца.

30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

28 декабря 2018 года сообщалось, что семья Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе 2019 года.