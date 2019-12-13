Адвокат Кузьменко: Я сам говорю, что по Киеву надо лупануть

Владислав Добош (скриншот с видео)

Адвокат подозреваемой по делу Павла Шеремета Юлии Кузьменко не считает, что продемонстрированные следствием материалы доказывают причастность его подзащитной к убийству журналиста. Об этом адвокат Владислав Добош сказал журналистам в зале суда.

"А что она такого рассказала, давайте разберемся?", - сказал адвокат. На реплику журналиста, что Кузьменко переживала о возможном обыске у нее дома, он ответил: "И что? Я тоже переживаю каждый день, у меня даже тревожный чемоданчик есть, если меня заберут…".

Участие Кузьменко в обсуждении обстрела Киева из реактивной системы залпового огня Град адвокат объяснил так: "О том, что надо лупануть Градами по Киеву? Так я об этом тоже говорю! Потому что люди, которые живут в мирном городе, никогда не поймут, как себя чувствуют люди, на дома которых падают бомбы. Что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Что я к морали взываю?".

Вчера полиция задержала троих подозреваемых по делу об убийстве Шеремета. Среди них - врач и волонтер Юлия Кузьменко. На брифинге для прессы полиция представила некоторые материалы следствия, якобы доказывающие причастность задержанных к делу Шеремета. В одном из обнародованных телефонных разговоров Кузьменко обсуждает со своим сожителем обстрел столицы из РСЗО Град, чтобы "Киев привести в норму". По версии следствия, это подтверждает мотив, состоящий в надестабилизации ситуации в Украине.