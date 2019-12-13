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Адвокат Кузьменко: Я сам говорю, что по Киеву надо лупануть

Адвокат Кузьменко: Я сам говорю, что по Киеву надо лупануть - Фото
Владислав Добош (скриншот с видео)
13.12.2019, 16:59

Владислав Добош считает, что киевляне без этого "никогда не поймут, как себя чувствуют люди, на дома которых падают бомбы"

Адвокат подозреваемой по делу Павла Шеремета Юлии Кузьменко не считает, что продемонстрированные следствием материалы доказывают причастность его подзащитной к убийству журналиста. Об этом адвокат Владислав Добош сказал журналистам в зале суда.

"А что она такого рассказала, давайте разберемся?", - сказал адвокат. На реплику журналиста, что Кузьменко переживала о возможном обыске у нее дома, он ответил: "И что? Я тоже переживаю каждый день, у меня даже тревожный чемоданчик есть, если меня заберут…".

Участие Кузьменко в обсуждении обстрела Киева из реактивной системы залпового огня Град адвокат объяснил так: "О том, что надо лупануть Градами по Киеву? Так я об этом тоже говорю! Потому что люди, которые живут в мирном городе, никогда не поймут, как себя чувствуют люди, на дома которых падают бомбы. Что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Что я к морали взываю?".

Вчера полиция задержала троих подозреваемых по делу об убийстве Шеремета. Среди них - врач и волонтер Юлия Кузьменко. На брифинге для прессы полиция представила некоторые материалы следствия, якобы доказывающие причастность задержанных к делу Шеремета. В одном из обнародованных телефонных разговоров Кузьменко обсуждает со своим сожителем обстрел столицы из РСЗО Град, чтобы "Киев привести в норму". По версии следствия, это подтверждает мотив, состоящий в надестабилизации ситуации в Украине.

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подозреваемый Павел Шеремет Юлия Кузьменко Владислав Добош
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