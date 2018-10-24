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24.10.2018, 16:04

Адвокат назвал преступление РФ, за которое еще не вводили санкции

Адвокат назвал преступление РФ, за которое еще не вводили санкции - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пока ни одна страна не ввела санкции против России из-за удерживания политзаключенных

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Против России никто не вводил санкции непосредственно за удерживание политзаключенных. Об этом заявил адвокат уволенных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Николай Полозов, передает Громадське.

Адвокат отметил, что видит два способа освобождения украинских политзаключенных - введение санкций и соглашение Запада с Путиным.

Говоря по поводу санкций, он отметил, что должна быть создана такая ситуация, при которой удерживать политзаключенных было бы дороже, чем их освободить. Однако адвокат отметил, что пока ни одна страна не ввела санкции против России из-за удерживания политзаключенных.

"Есть санкции более глобального характера, есть персональные санкции, но, например, говоря о том же Сенцове - мы не слышим, чтобы кто вводил санкции", - сказал Полозов.

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Отмечается, что в России и оккупированном РФ Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории России. 58 - задержаны в Крыму или по делам, связанным с Крымом. Эти цифры не учитывают заключенных, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса.

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Теги: санкции, Крым, политзаключенные
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