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29.01.2019, 13:59

Адвокаты потеряли капитана судна "Норд", в ГПУ пожимают плечами

Адвокаты потеряли капитана судна "Норд", в ГПУ пожимают плечами - Фото
Владимир Горбенко (фото - Facebook Максима Могильницкого)

Защита капитана задержанного российского судна Норд Владимира Горбенко заявляет, что о нем ничего неизвестно более двух суток

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Адвокат капитана задержанного российского судна-нарушителя "Норд" Владимира Горбенко заявил о его исчезновении. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил LIGA.net, что в ведомстве ничего об этом не знают.

"Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал адвокат Максим Могильницкий в Facebook в понедельник, 28 января.

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Он утверждает, что обратился с официальным запросом в прокуратуру АРК Крым и управление СБУ АКР Крым.

"В Генпрокуратуру с подобными заявлениями никто не обращался", - сообщили LIGA.net в ГПУ.

В посольстве России в Киеве также сказали LIGA.net, что к ним информации об исчезновении Горбенко не поступало. "Никаких комментариев дать мы не можем", - ответили в российском дипведомстве.

В управлении Службы безопасности по Крыму сказали, что у них обед и попросили перезвонить позже.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - 10 человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи. 30 марта суд арестовал судно. 19 июня Херсонский горсуд отказался продливать арест и позволили капитану судан Владимиру Горбенко выехать во временно оккупированный Крым.

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Теги: Норд, Крым, судно норд, судно, оккупированный крым, рыболовецкое судно, капитан, nord, пропал капитан
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