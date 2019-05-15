Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 21:38

Аэропорт Хельсинки начал правильно писать название Киева

Аэропорт Хельсинки начал правильно писать название Киева - Фото
Фото: ЕРА

В украинском посольстве поблагодарили руководство Finavia за сотрудничество

Реклама
Реклама

Международный аэропорт Хельсинки присоединился к кампании МИД Украины и начал правильно писать название украинской столицы латиницей. Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в Финляндии и Исландии.

"Рады сообщить, что сегодня главный международный аэропорт Финляндии Helsinki Airport присоединился к кампании МИД CorrectUA и отныне использует единое корректное название столицы Украины - Kyiv!" – сказано в сообщении.

Реклама

В посольстве поблагодарили руководство Finavia за сотрудничество.

На днях первый аэропорт Германии присоединился к инициативе #CorrectUA.

Отправить:
Распечатать:
Теги: МИД, аэропорт, хельсинки, kyiv
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 