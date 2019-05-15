Аэропорт Хельсинки начал правильно писать название Киева

Фото: ЕРА

Международный аэропорт Хельсинки присоединился к кампании МИД Украины и начал правильно писать название украинской столицы латиницей. Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в Финляндии и Исландии.

"Рады сообщить, что сегодня главный международный аэропорт Финляндии Helsinki Airport присоединился к кампании МИД CorrectUA и отныне использует единое корректное название столицы Украины - Kyiv!" – сказано в сообщении.

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В посольстве поблагодарили руководство Finavia за сотрудничество.

На днях первый аэропорт Германии присоединился к инициативе #CorrectUA.