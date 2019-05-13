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13.05.2019, 16:30

Первый аэропорт Германии верно написал названия городов Украины

Первый аэропорт Германии верно написал названия городов Украины - Фото
Аэропорт Мюнхена (фото - EPA)

Аэропорт Мюнхена теперь пишет название Киева с корректной транслитерацией на немецком и английском языках

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Международный аэропорт Мюнхена отныне корректно пишет названия городов Украины латиницей. Об этом Twitter CorrectUA.

"Первый аэропорт Германии присоединяется к инициативе #CorrectUA и отныне использует название Киева с корректной транслитерацией на немецком и английском языках", - сказано в сообщении.

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Во время пребывания Украины в составе СССР англоязычные СМИ транслитерировали названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению - Kiev. Правильное написание созвучно произношению названия столицы на украинском языке - Kyiv.

В начале октября 2018 года МИД Украины начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с призывом корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу.

3 апреля Международный аэропорт Барселоны начал корректно писать название в своих табло: Kyiv, а не Kiev. Ранее это же сделали и другие аэропорты, в том числе датский Биллунн и первый на Балканах аэропорт Тиват в Черногории.

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Теги: Германия, киев, аэропорт, Мюнхен, #KyivNotKiev, написание, #CorrectUA
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