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03.04.2019, 09:55

#KyivNotKiev: датский аэропорт Биллунн изменил написание Киева

#KyivNotKiev: датский аэропорт Биллунн изменил написание Киева - Фото
Фото: Pixabay

Руководство аэропорта Биллунн объяснило, что допустило ошибку, когда рейс впервые вносили в базу

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Второй по величине аэропорт Дании Биллунн изменил написание названия Киева латиницей соответствии с национальным стандартом. Об этом посольство Украины в Дании сообщает у себя в Facebook.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. В расписании рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", - ответила пресс-служба аэропорта на запрос посла Украины в Дании Михаила Видойника.

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Ранее стало известно, что аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом - Kyiv. Новое правописание уже используется на всех табло прилета и вылета.

20 марта сообщалось, что в Стамбуле аэропорт имени Ататюрка изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом.

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Теги: дания, аэропорт, #KyivNotKiev, Биллунн
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