KyivNotKiev: аэропорт Стамбула начал писать Kyiv вместо Киев

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В Стамбуле аэропорт имени Ататюрка с сегодняшнего дня изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом. Об этом сообщил в Тwitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны @ TAVairportsза мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul. Работаем дальше", - отметил генконсул.

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Ранее такое же решение приняли в аэропортах Лондона, Будапешта, Таллинна и Вильнюса.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.