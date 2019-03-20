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20.03.2019, 20:44

#KyivNotKiev: аэропорт Стамбула начал писать Kyiv вместо Киев

#KyivNotKiev: аэропорт Стамбула начал писать Kyiv вместо Киев - Фото
Фото: depositphotos.com

Изменена транслитерация четырех украинских городов

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В Стамбуле аэропорт имени Ататюрка с сегодняшнего дня изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом. Об этом сообщил в Тwitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны @ TAVairportsза мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul. Работаем дальше", - отметил генконсул.

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Ранее такое же решение приняли в аэропортах Лондона, Будапешта, Таллинна и Вильнюса.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

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Теги: kyiv, Стамбул, аэропорт, kyivnotkiev
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