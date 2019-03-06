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06.03.2019, 17:44

#KyivNotKiev: в аэропорту Вильнюса будут писать Kyiv и Lviv

#KyivNotKiev: в аэропорту Вильнюса будут писать Kyiv и Lviv - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ранее такое же решения приняли в аэропортах Лондона, Будапешта и Таллинна

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Аэропорт Вильнюса начал использовать написание украинских городов Kyiv и Lviv согласно правописания на английском. Об этом сообщает в Twitter МИД Литвы.

"Отныне аэропорт Вильнюса утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Liviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.

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13 февраля в своем словаре Kiev на Kyiv изменило британское издание The Guardian, а также аэропорт Лондона Лутон.

14 февраля аэропорты Будапешта и Таллинна исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также начал использовать название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.

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Теги: kyivnotkiev, kyiv, вильнюс, аэропорт
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