Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 08:55

#KyivNotKiev: аэропорт Торонто будет писать Kyiv, а не Kiev

#KyivNotKiev: аэропорт Торонто будет писать Kyiv, а не Kiev - Фото
Фото: Pixabay

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинской столицы и других городов

Реклама
Реклама

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом - Kyiv. Об этом пишет Укринформ.

Новое правописание уже используется на всех табло прилета и вылета.

Реклама

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто – самый большой аэропорт Канады. В 2018 году он обслужил почти 50 млн пассажиров и стал тридцатым по загруженности в мире. Это также единственный канадский аэропорт, в который выполняется прямой перелет из Украины.

20 марта сообщалось, что в Стамбуле аэропорт имени Ататюрка изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны @ TAVairportsза мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul. Работаем дальше", - отметил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман..

Ранее такое же решение приняли в аэропортах Лондона, Будапешта, Таллинна и Вильнюса.

Отправить:
Распечатать:
Теги: торонто, #KyivNotKiev
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 