KyivNotKiev: аэропорт Торонто будет писать Kyiv, а не Kiev

Фото: Pixabay

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом - Kyiv. Об этом пишет Укринформ.

Новое правописание уже используется на всех табло прилета и вылета.

Реклама

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто – самый большой аэропорт Канады. В 2018 году он обслужил почти 50 млн пассажиров и стал тридцатым по загруженности в мире. Это также единственный канадский аэропорт, в который выполняется прямой перелет из Украины.

20 марта сообщалось, что в Стамбуле аэропорт имени Ататюрка изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны @ TAVairportsза мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul. Работаем дальше", - отметил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман..

Ранее такое же решение приняли в аэропортах Лондона, Будапешта, Таллинна и Вильнюса.