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08.05.2019, 14:39

Первый аэропорт на Балканах исправил написание городов Украины

Первый аэропорт на Балканах исправил написание городов Украины - Фото
Фото: посольство Украины в Черногории

Названия украинских городов Киев, Харьков, Одесса, Львов и Запорожье в рамках кампании #CorrectUA теперь будут написаны корректно

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Международный аэропорт Тиват в Черногории присоединится к украинской кампании по корректному написанию названий городов Украины латиницей. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

"Это значит, что десятки тысяч туристов из пяти городов Украины - Киева, Харькова, Одессы, Львова и Запорожья будут видеть правильное украинское употребление названий своих городов и с самого начала своего летнего отдыха знать, что Черногория является дружественной и гостиной для них страной", - сказано в сообщении.

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Во время пребывания Украины в составе СССР англоязычные СМИ транслитеровали названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению - Kiev. Правильное написание созвучно произношению названия столицы на украинском языке - Kyiv.

В начале октября 2018 года МИД Украины начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с призывом корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу.

3 апреля Международный аэропорт Барселоны начал корректно писать название в своих табло: Kyiv, а не Kiev. Ранее это же сделали и другие аэропорты, в том числе датский Биллунн.

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Теги: аэропорт, черногория, балканы, #KyivNotKiev, написание, #CorrectUA, тиват
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