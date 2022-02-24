Аэропорты Харькова и Днепра приостановили работу

Международные аэропорты "Харьков" и "Днепр" временно закрыты соответственно до 08:35 и 07:00 24 февраля по Киеву. Об этом сообщает avianews.

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Издание ссылается на соответствующие сообщения для летного состава NOTAM.

Единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени.

На табло аэропорта Харьков указано, что отменен прилет рейса Windrose 7W145 из Киева. Прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

В NOTAM для Днепра указано, что аэродром закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

В NOTAM ничего не указано о причинах временного закрытия аэропортов, сообщает издание.

Flightradar24 также сообщает о закрытии аэропорта "Харьков".

В декабре 2014 года также вводился запрет на полеты в аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья примерно на сутки.

Издание Newsweek со ссылкой на два источника в разведке США предупреждает об угрозе масштабной военной атаки РФ против Украины в течение следующих 48 часов. При этом в издании уточняют, что источник, близкий к правительству Зеленского, подтвердил, что такое предупреждение от разведки США было получено, но отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киеву рекомендовали готовиться к предстоящим широкомасштабным военным РФ

Вадим Ребрина

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