AFP: У террористов Вагнера была "космическая разведка" – купили два китайских спутника

Российская террористическая группировка Вагнера приобрела у китайской компании два спутника и право на использование орбитальных снимков, чтобы получать разведданные для войны против Украины. С подтверждающими эти факты документами ознакомилось агентство France Presse.

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Как утверждает AFP, согласно тексту контракта, который был составлен на английском и русском языках и подписан 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компании "Ника-Фрут" (одна из бизнес-структур главаря группировки Евгения Пригожина) два спутника наблюдения, принадлежащие китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). Эти спутники, JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, находятся на орбите высотой 535 км.

Стоимость спутников и дополнительных услуг составила 235 млн юаней (около $30 млн).

Источник агентства в одной из служб европейской безопасности сообщил, что террористы, помимо военных действий против Украины, также использовали данные со спутников для операций в Африке и для июньского "мятежа".

В частности, утверждает источник AFP, в конце мая 2023 года группировка Вагнера заказала снимки территории России по всему пути между украинской границей и Москвой – именно по этому маршруту Пригожин через два месяца устроил "поход на Москву".

Источник также утверждает, что контракт все еще действует.

Как отметили опрошенные агентством эксперты, то, что Пригожин был вынужден обратиться к Китаю, говорит, что у России, несмотря на репутацию "космической державы", больше нет такого рода возможностей.

По мнению агентства, разведслужбы США знали о существовании такого контракта.

Министерство торговли США 24 февраля 2023 года ввело санкции против компании Beijing Yunze Co. Technology с формулировкой "за вклад в военную и/или оборонно-промышленную базу России и участие в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".

12 апреля Госдепартамент США также ввел санкции против компании Head Aerospace Technology как посредника при продаже спутниковых изображений организациям, связанным с группировкой Вагнера и Евгением Пригожиным.

Опрошенные агентством эксперты разошлись во мнениях относительно того, знало ли высшее руководство Китая об этом контракте. Одни специалисты утверждают, что он не мог бы быть подписан без санкции лидера Си Цзиньпина, другие считают, что не нужно переоценивать "уровень централизации" системы принятия решений такого рода в Китае.

29 сентября Китай заявил, что запустил новый разведывательный спутник "Яоган", четвертый в серии "Яоган 33".

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