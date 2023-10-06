AFP: У терористів Вагнера була "космічна розвідка" – купили два китайські супутники

Російське терористичне угруповання Вагнера придбало у китайської компанії два супутники і право на використання орбітальних знімків, щоб отримувати розвіддані для війни проти України. З документами, що підтверджують ці факти, ознайомилося агентство France Presse.

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Як стверджує AFP, згідно з текстом контракту, який був складений англійською та російською мовами і підписаний 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компанії "Ніка-Фрут" (одна з бізнес-структур ватажка угруповання Євгена Пригожина) два супутники спостереження, що належать китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). Ці супутники, JL-1 GF03D 12 та JL-1 GF03D 13, знаходяться на орбіті висотою 535 км.

Вартість супутників та додаткових послуг становила 235 млн юанів (близько $30 млн).

Джерело агентства в одній зі служб європейської безпеки повідомило, що терористи, крім військових дій проти України, також використовували дані із супутників для операцій в Африці та для червневого "заколоту".

Зокрема, стверджує джерело AFP, наприкінці травня 2023 року угруповання Вагнера замовило знімки території Росії протягом усього шляху між українським кордоном і Москвою – саме цим маршрутом Пригожин через два місяці влаштував "похід на Москву".

Джерело також стверджує, що контракт все ще діє.

Як зазначили опитані агентством експерти, те, що Пригожин був змушений звернутися до Китаю, показує, що Росія, попри репутацію "космічної держави", більше не має таких можливостей.

На думку агенції, розвідслужби США знали про існування такого контракту.

Міністерство торгівлі США 24 лютого 2023 року запровадило санкції проти компанії Beijing Yunze Co. Technology з формулюванням "за внесок у військову та/або оборонно-промислову базу Росії та участь у діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США".

12 квітня Держдепартамент США також ввів санкції проти компанії Head Aerospace Technology як посередника у продажу супутникових зображень організаціям, пов'язаним з угрупованням Вагнера та Євгеном Пригожиним.

Опитані агентством експерти розійшлися у думках щодо того, чи знало найвище керівництво Китаю про цей контракт. Одні фахівці стверджують, що він не міг би бути підписаний без санкції лідера Сі Цзіньпіна, інші вважають, що не потрібно переоцінювати рівень централізації системи ухвалення рішень такого роду у Китаї.

29 вересня Китай заявив, що запустив новий розвідувальний супутник "Яоган", четвертий у серії "Яоган 33".

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