Африканское турне Кулебы. Кот-д`Ивуар присоединился к Крымской платформе

Кот-д`Ивуар присоединился к Крымской платформе. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и вице-президента этой страны Тъемоко Мейлие Коне, передает пресс-служба МИД.

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Коне сообщил, что Кот-д`Ивуар выступает против войны России против Украины, поддерживает усилия для восстановления мира и решил присоединиться к Крымской платформе.

Кулеба передал Коне личное послание президента Владимира Зеленского, поблагодарил Кот-д`Ивуар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Собеседники также обсудили шаги для интенсификации сотрудничества в сферах безопасности, торговли и сельского хозяйства.

"Украина и Кот-д'Ивуар имеют общие внешнеполитические приоритеты: мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам – наемникам Вагнера, продовольственному кризису, изменениям климата. И общими усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов", – сказал Кулеба.

С 3 октября Кулеба находится с 10-дневным турне по Африке: сперва он посетил Сенегал, а теперь поехал в Кот-д`Ивуар. Главная тема переговоров – консолидация политической поддержки Глобального Юга.

Второй саммит Крымской платформы с участием мировых лидеров состоялся 23 августа. О его итогах LIGA.net писала в этой статье.

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Тъемоко Мейлие Коне

Марко Сировой

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