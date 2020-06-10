Агентство по обеспечению качества образования нашло плагиат в работе Портнова

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) нашел еще один фрагмент академического плагиата в докторской диссертации экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова. Об этом сообщил глава Нацагентства Сергей Квит в комментарии Радио Свобода.

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Квит заявил, что комитет будет рекомендовать Нацагентству привлечь этот фрагмент к предыдущему решению комитета от 12 марта о наличии плагиата в работе Портнова.

"У нас добавилось два фрагмента. Один из них мы расцениваем собственно как академический плагиат - отображение опубликованного текста другого автора без определения авторства. И еще один фрагмент, который мы рассматриваем как не нарушение академической добродетели, а как недостаточное академическое качество - тот же кусок текста самого автора обнаружен во вступлении и в выводах", - заявил он.

Также НАЗЯВО предоставило сравнительную таблицу, в которой якобы указан новый пример заимствования Портнова без ссылки на источник: на страницах 50 и 51 диссертации Портнова есть текстовые фрагменты, совпадающие с фрагментами издания "Конституционное (государственное) право зарубежных стран" на страницах 780 и 781 соответственно.

Решение рекомендовать привлечь новый фрагмент к рассмотрению Нацагентством было принято 9 июня на заседании комитета. На него пригласили Портнова, заявил Квит, однако туда пришли адвокаты экс-замглавы АП. Адвокаты Портнова, по словам Квита, все отрицали.

Сам Портнов на эту информацию пока никак не отреагировал.

РС сообщает, что в марте этого года в Нацагентстве уже заявляли об обнаружении академического плагиата в диссертации Портнова. Тогда он заявил, что решение "ошибочное и не соответствует действительности".

Комитет рекомендовал принять решение о плагиате в диссертации на основании ч.6 ст.6 закона О высшем образовании, где указано, что выявление плагиата в защищенной работе является основанием для отмены решения о присуждении научной степени.

18 ноября Портнов пожаловался Офису президента на журналистов программы "Схемы" от Радио Свобода.