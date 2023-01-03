Агентство Reuters выяснило, кто пытается настроить Германию против Украины

Расследование Reuters показало, что ключевые участники пророссийских акций в Германии либо связаны с РФ, либо придерживаются ультраправых взглядов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство идентифицировало людей, которые активно принимали участие в публичных акциях в Германии, призывающих к "заключению мира" с Россией.

Один из них — Макс Шлунд (в прошлом Ростислав Теслюк) – бывший российский офицер Военно-воздушных сил. Имя изменил 10 лет назад после переезда в Германию. В последние месяцы, по данным агентства, он ездил на неподконтрольные правительству территории востока Украины. Недавно российское правительственное агентство Россотрудничество, которое находится под санкциями ЕС за управление сетью "агентов влияния", оплатило Шлунду билет на самолет в Москву на конференцию, на которой основным докладчиком был российский диктатор Владимир Путин.

На просьбу Reuters прокомментировать эту информацию Шлунд ответил: "Отвали! Слава России!"

Еще одна пропагандистка, которая вместе со Шлундом была организатором пророссийской акции в Кельне в сентябре прошлого года, – уроженка Украины Елена Колбасникова. Она приобрела известность в пророссийских кругах после того, как заявила, что "из-за русофобии" ее уволили из клиники, где она работала медсестрой.

Летом Шлунд и Колбасникова разослали сообщение в Telegram с приглашением "единомышленников" на "день музыки, еды и спорта" в Дюссельдорфе. Место проведения было украшено флагами чеченского лидера Рамзана Кадырова. Позже пропагандистам в Telegram высказал благодарность один из чеченских министров Ахмед Дудаев.

Также они ездили на временно оккупированные территории Донбасса, где раздавали "гумпомощь". Сюжет об их поездке был показан на прокремлевском пропагандистском канале Царьград. Колбасникову также приглашали на конференцию с участием Путина в Москву, дорогу ей также оплатило Россотрудничество. Однако Колбасникова сказала, что они со Шлундом опоздали на рейс.

Еще один пророссийский пропагандист в Германии – Андрей Харьковский, являющийся членом прокремлевского Союза воинов-казаков России и зарубежья, который поддерживает войну против Украины.

Также на пророссийских мероприятиях замечен российско-немецкий бизнесмен Олег Еременко, который утверждал, что украинскую молодежь учат ненавидеть Россию. Среди клиентов строительной компании Еременко – Русская православная церковь в Берлине. Он входит в правление организации "Десант", состоящей из бывших российских военнослужащих. В 2020 году Еременко был среди небольшой группы людей, награжденных за заслуги перед Россией послом страны в Германии.

Также Еременко знаком с российским террористом и военным преступником Игорем Гиркиным (Стрелковым). Он подтвердил Reuters, что работал на российскую военную разведку ГРУ.

Читайте также: Шольц контактирует с Путиным ради переговоров об окончании войны — правительство Германии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.