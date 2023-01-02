Шольц контактирует с Путиным ради переговоров об окончании войны — правительство Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным ради возможных переговоров об окончании войны РФ против Украины в будущем. Об этом сообщила представитель правительства Германии Кристин Гоффман на брифинге в Берлине, передает Укринформ.
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По ее словам, Шольц и некоторые другие политики в Европейском Союзе имеют прямой контакт с Путиным.
Спикер Министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Россия не показывает серьезной готовности к переговорам, что подтверждается массированными ракетными ударами по Украине.
Он отметил, что условия переговоров будет определять руководство Украины, а Германия будет поддерживать украинцев, которые боятся за свое выживание, ценности и мирный порядок Европы.
- Ранее Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Шольца изучит дальнейшие поставки оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.
- Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что США одобрят передачу Германией Украине танков.
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