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Шольц контактирует с Путиным ради переговоров об окончании войны — правительство Германии

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 16:16
Шольц контактирует с Путиным ради переговоров об окончании войны — правительство Германии - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным ради возможных переговоров об окончании войны РФ против Украины в будущем. Об этом сообщила представитель правительства Германии Кристин Гоффман на брифинге в Берлине, передает Укринформ.

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По ее словам, Шольц и некоторые другие политики в Европейском Союзе имеют прямой контакт с Путиным. 

Спикер Министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Россия не показывает серьезной готовности к переговорам, что подтверждается массированными ракетными ударами по Украине. 

Он отметил, что условия переговоров будет определять руководство Украины, а Германия будет поддерживать украинцев, которые боятся за свое выживание, ценности и мирный порядок Европы. 

Читайте также: Зеленский поблагодарил Шольца за перелом в политике Германии. Ожидает победы в 2023 году

Дмитро Гриниченко
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Германия война владимир путин переговоры с россией олаф шольц
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