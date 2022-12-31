Зеленский поблагодарил Шольца за перелом в политике Германии. Ожидает победы в 2023 году
31.12.2022, 11:17
Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за перелом в политике ФРГ по отношению к Украине. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Германия предоставила Украине оружие, финансовую и техническую помощь, приютила около миллиона украинских беженцев, помогала голосованиями в G7 и в получении статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
Он поблагодарил канцлера за "цайтенвенде" — переломный момент в политике Германии по отношению к Украине.
Зеленский подчеркнул, что в 2023 году необходимо закончить войну победой Украины.
- Ранее Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Шольца изучит дальнейшие поставки оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.
- Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что США одобрят передачу Германией Украине танков.
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