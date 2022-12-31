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Зеленский поблагодарил Шольца за перелом в политике Германии. Ожидает победы в 2023 году

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31.12.2022, 11:17
Зеленский поблагодарил Шольца за перелом в политике Германии. Ожидает победы в 2023 году - Фото
Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за перелом в политике ФРГ по отношению к Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Германия предоставила Украине оружие, финансовую и техническую помощь, приютила около миллиона украинских беженцев, помогала голосованиями в G7 и в получении статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Он поблагодарил канцлера за "цайтенвенде" — переломный момент в политике Германии по отношению к Украине.

Зеленский подчеркнул, что в 2023 году необходимо закончить войну победой Украины. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Германия война военная помощь олаф шольц
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