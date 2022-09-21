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Агентурная группа ФСБ пыталась сорвать отопительный сезон в Украине – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 12:11
Агентурная группа ФСБ пыталась сорвать отопительный сезон в Украине – СБУ - Фото
Фото: СБУ

СБУ заявила, что разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ РФ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Подозреваемые разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов, сообщили в СБУ.

Собранные сведения, по данным спецслужбы, они переправляли оккупантам через анонимные телеграм-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли подозреваемым денежное вознаграждение в размере 5 000 в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входило четверо жителей Киева.

В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей. Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении", – говорится в сообщении.

Агентурная группа ФСБ пыталась сорвать отопительный сезон в Украине – СБУ

Агентурная группа ФСБ пыталась сорвать отопительный сезон в Украине – СБУ
  • 20 сентября в Николаеве сотрудники Службы безопасности задержали местного жителя по подозрению в корректировке ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры, в частности Николаевской ТЭЦ.
Вадим Ребрина
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сбу фсб отопительный сезон отопление
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