Агентурная группа ФСБ пыталась сорвать отопительный сезон в Украине – СБУ
СБУ заявила, что разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ РФ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Подозреваемые разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов, сообщили в СБУ.
Собранные сведения, по данным спецслужбы, они переправляли оккупантам через анонимные телеграм-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли подозреваемым денежное вознаграждение в размере 5 000 в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входило четверо жителей Киева.
В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области.
"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей. Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении", – говорится в сообщении.
- 20 сентября в Николаеве сотрудники Службы безопасности задержали местного жителя по подозрению в корректировке ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры, в частности Николаевской ТЭЦ.
Комментарии