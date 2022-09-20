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В Николаеве задержали подозреваемого в корректировке огня по ТЭЦ – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 12:11
В Николаеве задержали подозреваемого в корректировке огня по ТЭЦ – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: СБУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности задержали местного жителя по подозрению в корректировке ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры, в частности – Николаевской ТЭЦ. Об этом сообщают Офис генпрокурора и СБУ.

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По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился сотрудничать с представителями российских спецслужб.

В ОГП заявили, что основной задачей задержанного была фото- и видеофиксация местоположений важных объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭЦ, на территории Николаева.

Как сообщают правоохранители, задержанный передавал врагу геолокацию предприятий теплоснабжения через закрытые каналы связи для корректировки ракетных ударов.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о госизмене, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

В Николаеве задержали подозреваемого в корректировке огня по ТЭЦ – СБУ

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Наталія Медведєва
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