Агитировал за РФ: СБУ заявила о разоблачении российского агента в Укроборонпроме
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сотрудника одного из оборонных предприятий, который якобы агитировал в пользу РФ.
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СБУ сообщает, что в Киеве ее контрразведка при содействии подразделения безопасности Укроборонпрома разоблачили сотрудника одного из оборонных предприятий на агитации в пользу России.
По данным спецслужбы, злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов, призывал коллег поддержать армию врага, а также неоднократно обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.
У мужчины провели обыски: нашли электронные носители с прокремлевской пропагандой и конструкторскую документацию по самолетостроению. Ему объявлено о подозрении.
Собеседник LIGA.net в силовых структурах сообщил, что задержанный – один из инженеров-конструкторов завода "Антонов" – не руководитель, среднее звено.
По данным СБУ, с начала полномасштабной агрессии России украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5000 коллаборантов.
- 29 марта Укроборонпром после служебного расследования отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий гендиректора государственного предприятия "Антонов".
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