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10.01.2019, 20:34

Ахметов отрицает, что получал данные о выборах в США от Манафорта

Ахметов отрицает, что получал данные о выборах в США от Манафорта - Фото
Ринат Ахметов Фото: LIGA.net

У Ахметова говорят, что информация о его контактах с Манафортом или Килимником в связи с выборами в США 2016 года является "ложной"

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Украинский олигарх Ринат Ахметов опровергает информацию о том, что запрашивал и получал от бывшего политтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта данные соцопросов, проведенных во время американской президентской кампании 2016 года. Об этом LIGA.net заявила пресс-секретарь Ахметова Катерина Остроушко.

"Ринат Ахметов никогда не запрашивал и не получал никаких данных опросов, а также другой информации о выборах в США 2016 года от Пола Манафорта или Константина Килимника. Любая информация о контактах между ними и г-ном Ахметовым в связи с президентскими выборами в США 2016 года является ложной и решительно опровергается", - говорится в заявлении пресс-секретаря Ахметова.  

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"Информация о каких бы то ни было "задолженностях" или других существующих финансовых обязательствах между Ринатом Ахметовым и г-ном Манафортом абсолютно не соответствует действительности", - добавила Остроушко.

Ранее CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Ахметов и еще один украинских олигарх Сергей Левочкин могли получать от Манафорта данные соцопросов во время президентской кампании 2016 года.

По информации телеканала, данные от Манафорта к ним поступали от (якобы) связанного с разведкой РФ Константина Килимника.

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Теги: пол манафорт, выборы, ринат ахметов, Сергей Левочкин, константин килимник
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