Левочкин и Ахметов фигурируют в российском деле Мюллера - CNN

Пол Манафорт (фото - скриншот с видео)

Украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов могли получать от Пола Манафорта, который ранее был политтехнологом и советником беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а после главой избирательного штаба Дональда Трампа, данные соцопросов во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Сказано, что данные от Манафорта к ним поступали от (якобы) связанного с разведкой РФ Константина Килимника.

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По данным телеканала, Левочкин и Ахметов "годами платили Манафорту за его политическую работу в своей стране". У расследующего возможное влияние РФ на выборы в США Роберта Мюллера ранее назвали этих лиц ключевыми "щедрыми сторонниками лоббистской работы Манафорта в Украине".

В феврале 2018 года журналист Фрэнк Фоер, который опубликовал расследование в The Atlantic о Манафорте, заявил, что Левочкин просил деньги у украинских олигархов для Манафорта. У Левочкина это отрицают. У Ахметова заверили, что сотрудничество с Манафортом прекратили после 2005 года.

В конце 2018-го против Манафорта выдвинули обвинения. Осенью 2018 года он пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (в сговоре против США и в препятствовании правосудию) вдобавок к еще 8 пунктам ранее (уклонение от уплаты налогов, манипуляции с банковскими счетами, отказа раскрыть счета в иностранных банках, т.д.). По данным Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".

Прокуроры говорят, что Манафорт продолжал врать о сотрудничестве с Килимником и о контактах с чиновниками администрации Трампа даже после того, как согласился сотрудничать со следствием. Трамп на это ответил, что у Мюллера не нашли никаких доказательств "сговора с РФ" и для импичмента оснований нет.

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