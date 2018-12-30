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30.12.2018, 14:57

Time назвал экс-офицера ГРУ РФ, с которым контактировал Манафорт

Time назвал экс-офицера ГРУ РФ, с которым контактировал Манафорт - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

В ходе выборов в США в 2016 году олигарх Олег Дерипаска и экс-разведчик Виктор Бояркин требовали, чтобы политтехнолог Дональда Трампа вернул им долг

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Бывший офицер Главного разведуправления (ГРУ) России Виктор Бояркин, против которого США в декабре 2018 года ввели экономические санкции, вероятно, был посредником в 2016 году между руководителем предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного американским журналом Time.

Сказанро, что во время президентской кампании 2016 года Бояркин контактировал с Манафортом от имени Дерипаски. В интервью осенью 2018 года Бояркин подтвердил эту информацию.

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"Он должен нам много денег. И он предлагал пути, как выплатить долги. Я на него сильно давил", - рассказал Бояркин журналу.

Отмечается, что перед президентскими выборами Манафорт имел многомиллионные долги из-за покупки дорогой недвижимости, одежды, автомобилей и антиквариата. Из судебных материалов по делу Манафорта следует, что он Дерипаске он должен был из-за неудачных сделок, в том числе в Украине.

Time утверждает, что в апреле 2016 года бывший политтехнолог Патрии регинов начал бесплатно работать в избирательном штабе Трампа как советник и передавал информацию "своему давнему покровителю" в Москве. Перед выдвижением Трампа в президенты Манафорт в электронной переписке с посредником, своим бывшим бизнес-партнером Константином Климником, предлагал подробно информировать Дерипаску о ходе президентской кампании, говорится в материале. 

Также сказано, что знакомы Манафорт и Бояркин еще с 2006 года, когда они оба, якобы по просьбе Дерипаски, участвовали в финансировании некой партии в Черногории. Туда, по информации журнала, российский олигарх и друг Владимира Путина вложил крупную сумму денег и получил контроль над крупнейшим алюминиевым заводом в стране.

Осенью 2018 года экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (в сговоре против США и в препятствовании правосудию) вдобавок к еще 8 пунктам ранее (уклонение от уплаты налогов, манипуляции с банковскими счетами, отказа раскрыть счета в иностранных банках, т.д.).

Прокуроры говорят, что Манафорт продолжал врать о сотрудничестве с россиянином Константином Килимником, связанным с разведкой РФ, и о контактах с чиновниками администрации Трампа даже после того, как согласился сотрудничать со следствием. Трамп на это ответил, что у Мюллера не нашли никаких доказательств "сговора с РФ" и для импичмента оснований.

Топ-чиновники из Демократической партии утверждают, что если вмешательство РФ в выборы в США будет доказано, Трамп может отправиться за решетку

Смотрите также: Сытник и Лещенко незаконно разгласили данные о Манафорте - суд

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Теги: Россия, США, расследование, пол манафорт, дональд трамп, гру, агент гру, экс-офицер гру, виктор бояркин
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