Актер Квартала 95 хочет баллотироваться в Раду от Слуги народа

Фото: facebook.com/zekryvyirih.2019

Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков (Юзик) намерен баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу. Об этом журналистам сообщил глава избирательного штаба Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил он. По словам Корниенко, Корявченков будет выдвигаться как кандидат от партии Слуга народа.

Также он отметил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта Лига смеха, однако не назвал их фамилий.

Как сообщается на странице в Facebook Команда Зеленского в Кривом Роге, во время избирательной кампании Корявченков был представителем "команды Зеленского" этом городе.

"Юрий Корявченков - бессменный член студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель.

С 1997 по 2003 года Юрий работал на Центральном горно-обогатительном комбинате на разных должностях. Но в итоге победил КВН, и Юра променял должность зам. председателя профкома крупного комбината на сцену!, - сказано в сообщении.

Новым главой президентской партии Слуга народа стал политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.