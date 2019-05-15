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15.05.2019, 14:39

Активисты-антикоррупционеры требуют увольнения руководства НАПК

Активисты-антикоррупционеры требуют увольнения руководства НАПК - Фото
Александра Дрик (скриншот видео)

Представили "черный список НАПК" – подборку дел, в которых, по мнению активистов, агентство помогло коррупционерам

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Общественные организации Центр противодействия коррупции и Декларации под контролем заявили, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции помогают коррупционерам избежать ответственности. Активисты представили "черный список НАПК" – подборку дел, в которых, по мнению активистов, НАПК помогло нарушителям.

В антикоррупционных организациях считают, что НАПК провалило все 5 ключевых направлений своей работы. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦПК.

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Глава Декларации под контролем Александра Дрик заявила, что "руководство НАПК вместо работы выполняет политические заказы".

"Среди списка фактов, в частности, пример, как агентство помогло экс-нардепу Николаю Мартыненко спасти от неудобного прокурора по его уголовному делу, или как НАПК поверило, что 88 летняя бабушка прокурора Дмитрия Суса рассекает на Аudi Q7", - говорится в сообщении.

"Черный список" поделили на четыре раздела:

- "тайные агенты" (30000 сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которым НАПК позволило не публиковать декларации);

- "политические заказы" (дела, в которых действия НАПК якобы имеют политический характер);

- "могильник НАПК" ("дела, которые показывают, как НАПК закрывает глаза на грубые нарушения")

- "разъяснения для помощи коррупционерам" (разъяснения, которые, по мнению активистов, позволяют чиновникам находить способы, чтобы не декларировать свои доходы).

Активисты пришли к выводу, что НАПК должно быть перезагружено посредством увольнения руководства.

Ранее в команде избранного президента Владимира Зеленского заявляли, что намерены перезапустить НАПК и подумывают о смене руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Теги: коррупция, напк, цпк, николай мартыненко
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