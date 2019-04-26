У Зеленского рассказали, что будет с НАПК и САП

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Команда Владимира Зеленского, который победил на выборах президента, намерена перезапустить Нацагентство по предупреждению коррупции и подумывает о смене руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом у себя в Facebook заявила член команды.

"Информация, которая сегодня обнародована и тиражируется отдельными "общественными активистами" относительно позиции команды Зеленского по НАБУ, не соответствует действительности. На сегодняшний день, детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации", - написала она.

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По словам Янченко, между членами команды победившего кандидата "есть однозначное согласие" о необходимости перезапуска НАПК и "идет очень серьезная дискуссия относительно перезапуска руководства САП".

"То, что касается НАБУ – большая часть команды считает необходимым поддержать и усилить НАБУ институционально. На этих позициях также стою я лично", - написала она.

В плане на первые 100 дней будущего президента значится инициатива о предоставлении НАБУ права на "самостоятельное снятие информации с каналов связи".

Янченко в команде Зеленского считается экспертом по антикоррупционной политике и "цифровому государству".