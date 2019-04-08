Аласания назвал стоимость дебатов Порошенко-Зеленский на стадионе

Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дебаты кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК Олимпийский в Киеве могут быть формой предвыборной агитации и их фондам придется заплатить за организацию и проведение порядка 6 млн гривень. Об этом после всех подсчетов заявил на брифинге глава правления НОТУ Зураб Аласания.

"Основные вещи - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположения, которые экраны там будут, освещения, озвучивания и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн гривень", - заявил он..

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Аласания отметил, что, если будет доказано, что встреча на стадионе - это политическая агитация, то кандидатам нужно будет официально заплатить телеканалам за трансляцию согласно существующим прайсам.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 млн гривень", - сказал глава НОТУ.

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Он добавил, что если один из кандидатов на дебаты не придет, то сумма может несколько уменьшиться.

Возможную продажу билетов на дебаты он назвал смешной, но сказал, что теоретически это мог бы делать стадион, чтобы окупить стоимость необходимого покрытия.

Кроме того, Аласания выразил сомнение, что дебаты состоятся на стадионе, а не в студии Суспільного.

Сегодня, 8 апреля, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина сказала, что кандидат в президенты Владимир Зеленский может избегать дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, чтобы не потерять часть избирателей, которые проголосовали за него в первом туре выборов.

После того, как все подсчитали, стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до $6 млн.