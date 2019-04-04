На Олимпийском будут не теледебаты, а предвыборная агитация - ЦИК

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Встреча на НСК Олимпийский в Киеве кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского может быть формой предвыборной агитации, а не теледебатами, и потому должна оплачиваться из их фондов. Об этом сказал заглавы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Укринформ.

"То, о каких дебаты говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (о выборах президента Украины - ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона", - заявил он.

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По словам Радченко, согласно закону, дебаты кандидатов проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета. А то, что предложил Зеленский, является формой агитации, прописанной в статье 58 закона о выборах президента (проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций - ред), и должно оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты. 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 пункте 3 статьи 58 закона. Это разница", - добавил замглавы ЦИК.

Он напомнил, что до момента объявления ЦИК второго тура выборов агитация кандидатов на пост президента запрещена.

Ранее действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился. Но в штабе у Зеленского заявили, что ждут выполнения соперником остальных условий для проведения дебатов, которые шоумен озвучил в своем броском ролике.

Глава правления UA:Суспільне Зураб Аласания сказал, что компания начинает переговоры по дебатам. До этого там сказали, что техническая возможность для проведения дебатов на НСК существует.