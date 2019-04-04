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04.04.2019, 11:40

Суспільне начинает переговоры по дебатам с Зеленским и Порошенко

Суспільне начинает переговоры по дебатам с Зеленским и Порошенко - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Зураб Аласания подтвердил, что UA: Суспільне готово провести дебаты

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания сообщил у себя в Facebook.

Аласания отметил, что UA: Суспільне готово провести дебаты.

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"Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается ЦИК, который все это должен согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами", - отметил он.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что техническая возможность провести трансляцию со стадиона НСК Олимпийский в Киеве, если там состоится дискуссия кандидатов в президенты, есть, но пока что это шоу, а не дебаты

Ранее действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

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Теги: НОТУ, суспільне, дебаты, выборы, зураб аласания
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