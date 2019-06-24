Аласания отказался от должности главы правления UA: Суспільне

Шевченковский районный суд признал незаконным и отменил решение Наблюдательного Совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA: Суспільне Зурабом Аласанией, но Аласания написал заявление об увольнении и будет продолжать работать в компании в качестве эксперта правления. Об этом он сообщил в Facebook.

"С поста председателя правления - ухожу. С сегодняшнего дня председателем правления Суспільного является член нашей команды Николай Чернотицкий, который до сих пор отвечал за филиалы Суспільного. Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу" , - говорится в сообщении.

Он отметил, что решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками иска, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции).

"До тех пор отмененное судом решение НС - формально действующее. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - отметил Аласания.

Он добавил, что вариантов решения ситуации было два. Первый вариант, когда Наблюдательный совет мог бы сделать шаг навстречу и признать ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда. Также, по его словам, проблема могла бы решиться, если бы он "примерил на себя клетчатое одеяло".

"Первый вариант - это не про НС. Второй - это не про меня", - написал Аласания.

1 февраля Аласанию досрочно отстранили от должности без объяснения причин. По его мнению, увольнение из Суспільного связано с выходом программ Схеми и Наші гроші, а также "неконтролируемыми новостями". 13 февраля НОТУ отложил расторжение контракта с Аласанией.