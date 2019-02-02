Аласания назвал причину своего увольнения из Суспільного

Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению Зураба Аласании, его увольнение из Суспільного связано с выходом программ Схеми и Наші гроші, а также "неконтролируемыми новостями". Об этом он рассказал в интервью LB.

"Я бы связывал это с двумя вещами. Схеми, Наші гроші и неконтролируемые новости. Остальное - это производное. Попытки повлиять на редакционную политику, что невозможно осуществить по закону, ведь мы не поддаемся этому с Набсовета", - рассказал Аласания.

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При этом, по словам Аласании, сложно назвать кого-либо из политиков, которому было бы выгодно уволить его.

"Каждый раз Схеми рассказывали о новой фамилии. Их было десятки, если не сотни. Каждый звонил, упрекал, передавал: "Что вы делаете? Снимите с эфира", - говорит он.

Также Аласания отметил, что с Банковой ему никогда не звонят, а из политиков с ним "никто уже не разговаривает". "Окей, мне все-равно. У нас есть общественное дело, им мы и занимаемся", - добавил Аласания.

Также Аласания подчеркнул, что его увольнение за два месяца до выборов - "политическое дело".

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Ранее Набсовет уволил Аласанию из Суспільного. Сам Аласания сразу же заявил, что будет оспаривать это решение в суде.