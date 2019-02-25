Аласания подал в суд на НОТУ и членов набсовета

Зураб Аласания (фото - LIGA.net)

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания подает иск об отмене решений наблюдательного совета НОТУ и его должностных лиц о досрочном прекращении его трудового контракта. Об этом в Facebook сообщил юрист Андрей Гук, опубликовав текст иска.

В тексте сказано, что Аласания считает решение наблюдательного совета о досрочном прекращении трудового контракта и последующие связанные решения незаконными и обращается в суд с целью защиты своих трудовых прав. Он будет просить суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании с уведомлением (вызовом) участников дела.

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Ответчики - ОАО НОТУ, члены наблюдательного совета Татьяна Лебедева (экс-председатель) и Светлана Остапа (экс-исполняющая обязанности председателя), третьи лица - члены наблюдательного совета Алексей Панич, Вячеслав Козак и Вадим Миський (экс-секретарь).

В иске указан ряд нарушений при принятии решения о досрочно прекращении трудового контракта, в частности, решение принималось в закрытом режиме через тайное голосование, что противоречит закону. Кроме того, голосование не было заранее включено в повестку дня, что тоже противоречит правилам.

1 февраля Аласанию досрочно отстранили от должности без объяснения причин. По его мнению, увольнение из Суспільного связано с выходом программ Схеми и Наші гроші, а также "неконтролируемыми новостями".

13 февраля НОТУ отложил расторжение контракта с Аласанией.