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Альперин придет сегодня на допрос в САП - адвокат

Альперин придет сегодня на допрос в САП - адвокат - Фото
Андрей Федур: Подарок от президента никому не достанется (Фото из Facebook А. Федура)
27.11.2019, 10:40

Бизнесмена якобы никто не вызывал и не искал, утверждает его адвокат Андрей Федур

Сегодня, 27 ноября, одесский бизнесмен Вадим Альперин придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом в Facebook написал его адвокат Андрей Федур. 

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента. Правда, сам В. Альперин ничего об этом еще не знает", - написал он.

Федур утверждает, что Альперина "никто не вызывал", и 27 ноября он и его клиент придут к прокурору САП, и разыскивать бизнесмена нет необходимости. "И ценного подарка от президента никому не достанется", - пишет адвокат.

26 ноября президент Владимир Зеленский пообещал ценный подарок тому, кто поможет в поиске Альперина.

  • 26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста  счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля.

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