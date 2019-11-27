Альперин придет сегодня на допрос в САП - адвокат

Андрей Федур: Подарок от президента никому не достанется (Фото из Facebook А. Федура)

Сегодня, 27 ноября, одесский бизнесмен Вадим Альперин придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом в Facebook написал его адвокат Андрей Федур.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента. Правда, сам В. Альперин ничего об этом еще не знает", - написал он.

Федур утверждает, что Альперина "никто не вызывал", и 27 ноября он и его клиент придут к прокурору САП, и разыскивать бизнесмена нет необходимости. "И ценного подарка от президента никому не достанется", - пишет адвокат.

26 ноября президент Владимир Зеленский пообещал ценный подарок тому, кто поможет в поиске Альперина.