American Interest: Жизнь Кремля становится тяжелой

Владимир Путин (фото - EPA)

Россияне все больше недовольны своей жизнью, но они не собираются выходить на улицы и протестовать. И это важней всего для Кремля, пишет ксперт Института исследования международной политики Аарон Шварцбаум в статье для American Interest.

По последним опросам "Левада-Центра", работу президента РФ Владимира Путина сейчас одобряют 60-65% населения страны. Весной 2018 года этот показатель составлял 80%. При этом нынешние цифры стабильны с июля. Социлоги также просили россиян назвать имена политиков, которым они доверяют. Сейчас около 35% опрошенных называли Путина на 2-0% меньше, чем прошлой весной, но показатель стабилен в течение последних месяцев.

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Однако можно утверждать, что «крымский консенсус» - всплеск политического единства - уже не наблюдается в российском обществе. Политические акторы, которые безоговорочно поддерживали планы Кремля в 2014 году, теперь требуют вознаграждения за лояльность. Поэтому опираться только на политическую волю Путину уже труднее, чем раньше. Для так называемой управляемой демократии по-русски необходимость завлекания лояльных - большой вызов.

Партия Единая Россия, например, существует для того, чтобы продвигать планы Путина в Госдуме. При этом ЕР сейчас непопулярна в той же степени, в коей Путин популярен. А так как у нее есть свои задачи и свой инстинкт выживания, напоминает Шварцбаум.

А так называемая управляемая оппозиция, в виде ЛДПР и Компартии, постоянно встречается с Путиным и следует его курсу, но скоро ей придется хотя бы создавать видимость своей оппозиционности.

Таким образом, в условиях постоянно повышающихся ставок и растущей цены за сохранение статус-кво повышается вероятность других заграничных авантюр Путина.