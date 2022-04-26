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Американские дипломаты сегодня впервые после вторжения России вернулись в Украину – CNN

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 19:32
Американские дипломаты сегодня впервые после вторжения России вернулись в Украину – CNN - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Американские дипломаты вернулись сегодня в Украину впервые после вторжения России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По словам источника, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились на один день во Львов.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США на этой неделе отправят в страну дипломатов.

По словам источника, ведомство планирует постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью для однодневных поездок дипломатов во Львов. При этом они не будут пользоваться поездами.

Департамент также пересматривает ситуацию с безопасностью в Украине более широко после того, как Россия в понедельник нанесла удары на пяти железнодорожным станциям в центральной и западной Украине. Теракты произошли всего через несколько часов после того, как Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин завершили свой визит в Киев.

Вадим Ребрина
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США дипломаты
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