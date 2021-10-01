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Аналитики назвали главных заказчиков джинсы в украинских СМИ. Сайт LIGA.net чист

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 13:44
Аналитики назвали главных заказчиков джинсы в украинских СМИ. Сайт LIGA.net чист - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Чаще всего джинса (заказные материалы) в украинских СМИ публикуется в интересах коммерческих структур, бизнесмена Рината Ахметова и его компаний, а также проекта Большая стройка президента Владимира Зеленского. На сайте LIGA.net джинсы не обнаружено, говорится в исследовании Института массовой информации на стыке августа и сентября.

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По данным аналитиков, главными заказчиками джинсы являются:

Коммерческие структуры – 24,5%;

Ахметов и его компании – 20,8%;

Большая стройка Зеленского – 11%;

Лоббисты – 9,8%;

ОПЗЖ – 7,7%;

Виталий Кличко (мэр Киева) – 6%;

Петр Порошенко (пятый президент) и Европейская солидарность – 4%.

Аналитики отмечают, что чаще всего заказные материалы были направлены на продвижение коммерческих структур.

В джинсе о Большой стройке пытались повысить значимость программы Зеленского, пишет ИМИ. Многие медиа дают только комплиментарные материалы на эту тему, без анализа или проверки на достоверность.

Больше всего джинсы аналитики обнаружили на сайтах Обозреватель, Политека, РБК-Украина, УНИАН и Сегодня.

Не выявили заказных материалов на сайтах LIGA.net, Украинская правда, Зеркало недели, Суспільне и Корреспондент.

Аналитики назвали главных заказчиков джинсы в украинских СМИ. Сайт LIGA.net чист

Исследование проводилось с 30 августа по 3 сентября в 16 популярных онлайн-медиа. Проверялись все новости подряд, выборка – более 20 000 публикаций. Исследованию оказывалась поддержка Американского агентства по международному развитию (USAID).

Марк Сировой
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Владимир Зеленский ринат ахметов сми ими джинса большая стройка
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