Местные партии, Слуга народа, За будущее и ОПЗЖ чаще всего заказывали "джинсу" – ИМИ
7% и 5% "джинсы" пришлось на Батькивщину и Европейскую Солидарность, сообщается в исследовании
Основными заказчиками заказных политических материалов в онлайн-медиа 20 регионов Украины стали местные партии (26%), Слуга народа (20,5%), За будущее (11,5%) и ОПЗЖ (8%). Об этом свидетельствуют данные исследования Института массовой информации.
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По данным анализа ИМИ, 7% и 5% "джинсы" пришлось на Батькивщину и Европейскую Солидарность, 1% упоминаний – на Радикальную партию Олега Ляшко. Другие партии упоминались в 21% заказных материалов.
Как отмечают в ИМИ, 50% заказных материалов содержали манипуляцию в данных, 17% – контрагитацию или "черный пиар" против кандидатов/партий на местных выборах. По 13% "джинсы" содержали неправдивую информацию и манипуляции с социологическими исследованиями. 7% заказных материалов составили манипулятивные заявления "псевдоэкспертов".
В выборку попали 15982 новости, опубликованные с 5 по 7 октября 2020 года, из онлайн-медиа 20 регионов Украины.В мониторинг попали исключительно новости новостной ленты.
- 22 сентября ИМИ опубликовало исследование, в котором было показано какие фейки и манипуляции применяют против Украины белоруские СМИ.
- Согласно исследованию фонда Деминициативы и Центра Разумкова, украинцы больше всего смотрят и доверяют телеканалам 1+1, ТРК Украина и ICTV.
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