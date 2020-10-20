Местные партии, Слуга народа, За будущее и ОПЗЖ чаще всего заказывали "джинсу" – ИМИ

7% и 5% "джинсы" пришлось на Батькивщину и Европейскую Солидарность, сообщается в исследовании

Основными заказчиками заказных политических материалов в онлайн-медиа 20 регионов Украины стали местные партии (26%), Слуга народа (20,5%), За будущее (11,5%) и ОПЗЖ (8%). Об этом свидетельствуют данные исследования Института массовой информации.

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По данным анализа ИМИ, 7% и 5% "джинсы" пришлось на Батькивщину и Европейскую Солидарность, 1% упоминаний – на Радикальную партию Олега Ляшко. Другие партии упоминались в 21% заказных материалов.

Как отмечают в ИМИ, 50% заказных материалов содержали манипуляцию в данных, 17% – контрагитацию или "черный пиар" против кандидатов/партий на местных выборах. По 13% "джинсы" содержали неправдивую информацию и манипуляции с социологическими исследованиями. 7% заказных материалов составили манипулятивные заявления "псевдоэкспертов".

В выборку попали 15982 новости, опубликованные с 5 по 7 октября 2020 года, из онлайн-медиа 20 регионов Украины.В мониторинг попали исключительно новости новостной ленты.

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Станислав Стороженко

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