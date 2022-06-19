Аналитики разоблачили связанную с РФ международную группу дезинформаторов о войне в Сирии

Аналитическая группа Международный Институт стратегического диалога (ISD) выпустила доклад о раскрытой ею системе дезинформации в интернете, которая была запущена в 2015 году, вероятнее всего, как информационное обеспечение военной операции России в Сирии.

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ISD пишет, что выделила группу из 28 авторов сетевых публикаций, которые действовали согласованно и, судя по известным данным, при поддержке Кремля, начиная с 2015 года, когда в длившийся уже четыре года сирийский конфликт напрямую вмешалась РФ.

ISD считает, что главной мишенью дезинформаторов стали волонтеры из "Белых касок", которые организовали помощь гражданскому населению и распространяли информацию о реальном положении дел.

Когда "Белые каски" первыми сообщили о применении силами Башара Асада химического оружия в 2017 году и затем их данные подтвердило расследование ООН, дезинформаторы настаивали, что опубликованные кадры являются "постановочными" и обвиняли "Белые каски" одновременно в сотрудничестве с Аль-Каидой и получении финансирования от структур Джорджа Сороса.

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По данным аналитиков, группа сделала более 47 000 публикаций в интернете, некоторые из которых распространялись даже ведущими медиа и вызвали официальную реакцию.

ISD указывает, что, например, входившая в группу британка Ванесса Били неоднократно приезжала в Москву, где встречалась с высокопоставленными сотрудниками МИД РФ. Именно Россия передавала ее "доклады" с "доказательствами" против "Белых касок" в Совет безопасности ООН.

В комментарии для The Guardian один из бывших сотрудников Госдепа США сказал, что Сирия, вероятно, стала "тренировочным полигоном" для российских технологий информационной войны, и что обкатанные там методы сейчас применяются Кремлем против Украины.

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Сергей Бережной

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